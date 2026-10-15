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Allenamento mattutino per il Bologna, a due giorni dalla sfida casalinga con l'Inter, in programma sabato alle 18 allo stadio Dall'Ara: ai box Riccardo Orsolini, che ha rimediato una lesione al bicipite femorale della coscia destra con il Lecce, match nel quale ha trovato la sua prima rete stagione ma pure tre settimane di stop.

Out anche il lungodegente Holm, mentre Palladino recupera Theate e Mbangula, tornati regolarmente in gruppo dopo aver saltato la trasferta di Lecce per contusioni risolte a inizio settimana. Bernardeschi dovrebbe fare coppia con Cambiaghi alle spalle della punta in attacco, dove Piccoli è favorito alla maglia da titolare. In difesa Theate dovrebbe ritrova la maglia da titolare al fianco di Casale e Darmian. Dubbio in porta tra Pessina e Skorupski.