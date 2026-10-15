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Reduce dalla deludente sconfitta in Champions League contro il Club Brugge, l'Inter torna a pensare al campionato: i nerazzurri saranno di scena sabato sul campo del Bologna. Per l'occasione, Cristian Chivu ruoterà alcuni degli elementi a disposizione. Chi spera di ottenere una maglia da titolare è Ange-Yoan Bonny, a segno martedì sera e ancora in cerca della prima presenza stagionale dal 1'. Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Chi si sta avviando a tutta velocità verso una maglia da titolare è Ange-Yoan Bonny. L'ivoriano ha segnato martedì sera a San Siro la terza rete interista. In quella serata di Champions ha giocato appena 12 minuti ma tanti sono bastati per andare in gol e mandare un messaggio forte e chiaro al suo allenatore. Bonny è in forma e vuole la sua prima da titolare stagionale (finora ha collezionato cinque presenze in A e due in Champions ma sempre da subentrato)".

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Contro il Bologna potrebbe tornare anche Carlos Augusto, assente contro il Club Brugge: "Cristian Chivu per la gara del Dall'Ara ritroverà Carlos Augusto che contro il Bruges è rimasto per tutti e novanta i minuti in panchina. Fosse stato per il suo allenatore l'avrebbe anche fatto giocare ma il brasiliano non era in condizione a causa di qualche problema fisico. Insomma, Chivu ha preferito non rischiarlo. Carlos ieri non si è allenato con il resto dei compagni e nemmeno oggi lo farà ma sabato ritornerà a disposizione e arruolabile. Pensieri di turnover ricominciano a fare da padrone nelle riflessioni di Chivu: in difesa col Bologna si potrebbe rivedere Benjamin Pavard".