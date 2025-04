C'è il Cagliari a frapporsi tra le due partitissime di Champions League contro il Bayern Monaco: l'Inter oggi è chiamata ad allungare almeno temporaneamente sul Napoli portando a casa i tre punti. Ecco le ultime sulla probabile formazione per stasera dal Corriere dello Sport: "Inzaghi ha bisogno di trarre il meglio da tutta la rosa a disposizione, facendo alcuni cambi mirati per gestire le forze dei titolarissimi e un calendario così fitto. In quest’ottica potrebbero riposare alcuni dei più stanchi come Acerbi in mezzo alla difesa, Mkhitaryan a centrocampo e Thuram in attacco.