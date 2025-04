Perciò, davanti a Caprile, potrebbe riapparire Zappa al posto di Palomino, per completare la difesa con Mina, Luperto e Augello. Sulle fasce sicuro Zortea a destra, a sinistra affollamento con in corsa Augello (in questo caso Obert verrebbe inserito in difesa), Luvumbo, Coman e Felici. Sulla trequarti Viola favorito su Gaetano, mentre il compito di battersi contro i tre formidabili difensori centrali nerazzurri toccherà al capocannoniere rossoblù Piccoli.