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Potrebbero esserci numerose novità di formazione nell'Inter che scenderà in campo domani sera contro il Club Brugge. La più importante, secondo La Gazzetta dello Sport, potrebbe essere la presenza di Aleksandar Stankovic dal 1'. Ma il centrocampista serbo non sarà l'unico volto nuovo rispetto all'undici scelto da Chivu contro il Parma: "Cinque, forse addirittura sei cambi. Chivu studia un'Inter diversa per battere il Bruges e incassare quindi i primi tre punti del maxi girone di Champions League".

"Le novità attese sono Akanji e Bastoni in difesa, con lo spostamento a destra di Bisseck, le mezzali Barella e Zielinski a centrocampo e naturalmente il capitano Lautaro, che in Europa non segna da 11 mesi. Ma la vera sorpresa può essere l'esordio da titolare in regia di Aleksandar Stankovic, curiosamente contro la squadra che lo ha valorizzato nella scorsa stagione: in questo caso riposerebbe Calhanoglu, che ha recuperato dal problema al ginocchio ma va gestito tra le tante partite ravvicinate. Confermato infine il portiere, Josep Martinez: il debutto interista di Provedel è ancora rimandato".