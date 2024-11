"L'intenzione di Conte è quella di confermare la stessa squadra che aveva battuto il Milan proprio a San Siro ma che poi aveva perso contro l'Atalanta al Maradona. Un modo per permettere agli stessi protagonisti di riscattarsi prima della nuova sosta per le nazionali. Dunque, con Meret in porta, la linea difensiva sarà composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Olivera; a centrocampo Anguissa con uno tra Gilmour e Lobotka al suo fianco; in avanti con Politano e Kvaratskhelia sugli esterni, ci saranno i soliti McTominay e Lukaku, il grande ex dell'incontro. Attesi a San Siro, nonostante il divieto ai residenti in Campania, circa quattromila napoletani. Per il settore ospiti ci sono ancora disponibilità".