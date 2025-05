Rivoluzione totale nella formazione dell'Inter per la gara di oggi contro il Verona, con la testa anche al Barcellona: Simone Inzaghi si prepara a schierare addirittura 10 giocatori diversi rispetto a Montjuic. Confera il Corriere dello Sport: "La squalifica di Calhanoglu (in seguito al patteggiamento per l’inchiesta sulle curve) potrebbe portare all’impiego di Asllani in regia al posto del turco, che sta partendo titolare in campionato senza sosta dalla sfida di Napoli di due mesi fa. L’altro punto delicato riguarda l’attacco, dove bisogna dosare Thuram dopo averlo fatto partire subito dal 1’ a Barcellona in seguito all’infortunio. Al posto del transalpino giocherà Correa, che non è in lista Champions e può essere impiegato solo in Serie A, mentre per rimpiazzare l’infortunato Lautaro c’è il ballottaggio tra Taremi e Arnautovic con una prevedibile alternanza in corso d’opera.