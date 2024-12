Non solo Inter-Parma alle 18.30, si gioca anche Atalanta-Milan oggi alle ore 20.45. Secondo Gazzetta, Retegui può partire fuori: favoriti De Ketelaere e Lookman, con Pasalic come trequartista. In mediana la coppia Ederson-De Roon, con Bellanova e Ruggeri come esterni. Difesa a tre composta da Kossounou, Hien e Kolasinac; insegue Djimsiti.