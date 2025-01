COMO - Il grande ex Reina resta favorito in porta nel Como: più lui del nuovo arrivato Butez. Resta out Sergi Roberto in mediana, come Perrone: pronti Engelhardt e Da Cunha. Sulla trequarti Strefezza, Paz e Fadera, con Cutrone in vantaggio su Belotti da prima punta. Mancherà per squalifica Goldaniga. In difesa da destra a sinistra sono pronti Van der Brempt, Dossena, Kempf e Moreno.