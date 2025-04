FCIN1908 / Inter-Cagliari, ecco la formazione definitiva: grande novità

L'Inter è divisa tra due fuochi. La partita contro il Cagliari, in campionato, è fondamentale per non dare fiato alle speranze del Napoli

Daniele Mari Direttore 12 aprile 2025 (modifica il 12 aprile 2025 | 11:43)

L'Inter è divisa tra due fuochi. La partita contro il Cagliari, in campionato, è fondamentale per non dare fiato alle speranze del Napoli. Ma incombe la partita di ritorno contro il Bayern Monaco, che è atteso mercoledì a San Siro per cercare la rimonta dopo la sconfitta di Monaco di Baviera.

Per questo, Simone Inzaghi ha preparato alcuni cambi per la formazione che oggi sfiderà la squadra di Nicola. Secondo quanto appreso da Fcinter1908, oggi è stato provato Carlos Augusto al posto di Bastoni come terzo di difesa.

E questa, come appurato sempre da Fcinter1908, sarà la formazione scelta per sfidare il Cagliari:

Sommer; Bisseck, de Vrij, Carlos Augusto; Zalewski, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Arnautovic, Lautaro