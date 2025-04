I nerazzurri, reduci dal ko in campionato contro il Bologna, cercano il pass per la finale di Coppa Italia

Reduci dalla sconfitta in campionato contro il Bologna, l'Inter cerca il pass per la finale di Coppa Italia: i nerazzurri affrontano domani sera a San Siro il Milan nel ritorno della semifinale. Simone Inzaghi potrebbe sorprendere: secondo quanto raccolto da Fcinter1908, il tecnico interista dovrebbe confermare Martinez in porta, mentre in attacco ci sarà una nuova chance per Correa al fianco di capitan Lautaro.