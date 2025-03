Questa sera l'Inter affronterà il Monza a San Siro. Un'occasione da non perdere per i nerazzurri che in caso di vittoria si porterebbero a +4 dal Napoli. Simone Inzaghi non rinuncia ai tre diffidati Bastoni, Barella e Mkhitaryan e, secondo quanto appreso da FcInter1908.it, giocheranno dal 1' contro la squadra di Nesta. In porta confermato ancora una volta Martinez nonostante il recupero di Sommer.