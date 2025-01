Nella giornata di oggi, il club nerazzurro ha diramato un comunicato in cui ha spiegato le condizioni di Marcus Thuram, che resta in forte dubbio per la sfida contro i rossoneri di Sergio Conceicao.

Nel caso in cui Thuram non dovesse scendere in campo, si profila un ballottaggio per la maglia da titolare in coppia con Lautaro Martinez, con Joaquin Correa e Mehdi Taremi in corsa per un posto da titolare.