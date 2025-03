Dopo la sosta per le nazionali, è vigilia di campionato ad Appiano Gentile, dove l'Inter di Simone Inzaghi sta preparando la partita contro l'Udinese

Dopo la sosta per le nazionali, è vigilia di campionato ad Appiano Gentile, dove l'Inter di Simone Inzaghi sta preparando la partita contro l'Udinese a San Siro.

Visti i tanti indisponibili in tutti i reparti, Simone Inzaghi pensa alle varie soluzioni: se in difesa, con Bastoni squalificato, quasi certamente giocherà Carlos Augusto ad affiancare Acerbi e Pavard, a centrocampo sulle fasce agiranno Darmian a destra e il rientrante Dimarco a sinistra. Accanto a Mkhitaryan e Calhanoglu, resiste un ballottaggio tra Frattesi, provato oggi come titolare, e Barella.