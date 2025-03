Simone Inzaghi mescola le carte, ma fino a un certo punto. Le differenze tra l’Inter che scenderà in campo stasera e quella vista a Rotterdam sono più che altro dettate dai rientri di Calhanoglu e Mkhitaryan, pronti a riformare il terzetto di metà campo dei titolarissimi insieme a Barella. Arrivano conferme a Fcinter1908.it, in questo senso, su quanto raccontato ieri alla vigilia.

Per il resto, Pavard vince il ballottaggio con Bisseck, completando il terzetto difensivo con De Vrij e Acerbi già visto in Olanda pochi giorni fa. Bastoni agirà ancora da quinto, con il recuperato Carlos Augusto inizialmente in panchina. Le novità rispetto alle indiscrezioni della vigilia riguardano il tandem offensivo: Arnautovic e Lautaro sono in corsia di sorpasso su Correa e Thuram. In porta dubbio Martinez/Sommer.