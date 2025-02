Il peso specifico di Napoli-Inter è perfino inutile da sottolineare. Simone Inzaghi spera nel colpaccio al Maradona per consolidare la vetta conquistata anche un po' a sorpresa nell'ultimo turno di campionato con la vittoria sul Genoa e la contestuale caduta del Napoli a Como. Nel turno infrasettimanale ha mescolato un po' le carte, dando spazio a tante seconde linee in più reparti. A Fuorigrotta, invece, torneranno a disposizione le forze fresche dei tanti lasciati in panchina contro la Lazio.

A partire da Acerbi, che si rivedrà al centro della difesa per un nuovo duello con l'ex compagno di squadra Romelu Lukaku. In difesa ovviamente spazio ancora a Bastoni, con l'unico ballottaggio sulla destra che al momento vede Bisseck in vantaggio su Pavard. In mezzo al campo tornano Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, con Dumfries e Dimarco sugli esterni.