Come appurato da FCINTER1908.IT, Inzaghi ha provato in avanti la coppia formata da Thuram e Lautaro Martinez, con il Toro pronto a riprendersi il suo posto in avanti e fare coppia nuovamente con l’attaccante francese.

In porta torna Sommer, mentre in difesa spazio al trio formato da Bisseck, Acerbi e Bastoni. Sulle corsie esterne conferme per Darmian, mentre dall’altra parte Dimarco si riprende il suo posto dopo i problemi fisici dei giorni scorsi.

In mezzo ballottagggio tra Calhanoglu e Asllani per il posto in regia, con Mkhitaryan confermatissimo e Frattesi al posto dello squalificato Barella.