Le novità di formazione potrebbero essere addirittura otto o nove. Gli unici ancora presenti dovrebbero essere Bisseck e Bastoni, con il dubbio tra i pali al momento tra Sommer e Martinez. De Vrij farà rifiatare Acerbi, Darmian e Carlos agiranno invece al posto di Dumfries e Dimarco. Novità anche in mezzo, con il terzetto rivoluzonato: provati Zalewski (addirittura testato tra i titolari come mezzala destra), Asllani e Zielinski. Davanti possibile chance per il tandem Taremi-Correa, al momento entrambi in vantaggio su Arnautovic.