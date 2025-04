"Ecco allora che la strategia cambierà da qui in avanti. Soprattutto nel mese di maggio. Dice Inzaghi che «giochiamo tutte finali di Coppa del Mondo» e non sbaglia: l’Inter è senza rete. Senza possibilità di errore. E dunque si stratta di stringere i denti per altre tre partite: Roma, andata col Barcellona e Verona. Tradotto: il turnover, le rotazioni scientifiche attuate da Inzaghi dall’inizio della stagione, stanno per finire. Le alternanze si vedranno fino alla partita con il Verona del 3 maggio. Poi, dal ritorno con il Barça in poi, Inzaghi andrà avanti con i migliori in tutte le sfide, limitando o azzerando di fatto il turnover per le ultime quattro uscite stagionali. E questo anche nella speranza che si aggiunga un’altra gara, da giocare il 31 maggio a Monaco.