L'Inter scenderà in campo questa sera a San Siro contro il Bologna per il recupero della gara non disputata per via della Supercoppa

L'Inter scenderà in campo questa sera a San Siro contro il Bologna per il recupero della gara non disputata per via della Supercoppa. Inzaghi dovrà fare a meno ancora di Mkhitaryan e Calhanoglu. Per l'armeno possibile rientro nella prossima gara con l'Empoli, per il regista ci sarà da aspettare febbraio. Oltre a Bisseck e Correa.