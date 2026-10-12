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Domani l'Inter affronterà a San Siro il Bruges nella seconda giornata di Champions League. Gara che i nerazzurri non possono sbagliare dopo la sconfitta rimediata contro il Real Madrid nella prima giornata. Come previsto, Cristian Chivu cambierà rispetto alla gara col Parma, sono almeno cinque i cambi che ha in mente il tecnico.

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Come sottolinea Sky Sport, ci saranno novità nell'undici titolare a partire dall'attacco col ritorno della coppia Lautaro-Thuram. A centrocampo si rivedono dall'inizio Barella e Zielinski accanto a Calhanoglu, conferme per Diouf e Dimarco sulle fasce. In difesa riecco Akanji e Bastoni a completare il terzetto con Bisseck.

INTER (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; L. Martinez, Thuram. All. Chivu