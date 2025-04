"Inzaghi ha bisogno di gestire le energie. In attacco sembra sicuro di un posto Correa: vicino a lui favorito Lautaro, con Arnautovic pronto a subentrare e Thuram a tirare il fiato in panchina. Ballottaggio aperto in fascia destra: Darmian deve riposare, può debuttare dal primo minuto Zalewski. Inzaghi non vuole cali di tensione: stasera regolare ritiro ad Appiano. Capitolo infortunati: sia Dumfries sia Zielinski dovrebbero tornare disponibili per la gara con la Roma".