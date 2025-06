L’Inter aveva convocato i fratelli Esposito per sopperire alle assenze in attacco, ma solo Sebastiano è disponibile: Francesco Pio è infortunato dopo il playoff di Serie B con lo Spezia. Possibile il recupero in extremis di Marcus Thuram, che però non dovrebbe partire titolare. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, in avanti, dunque, la coppia sarà formata da Sebastiano Esposito e Lautaro Martinez.