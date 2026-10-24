GUARRO e PACE EP30: Rinnovo Carlos Augusto, novità su tempi e modalità: l'Inter propone...

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L'Inter domani è attesa dalla gara interna contro la Fiorentina. I nerazzurri sono a caccia della terza vittoria consecutiva in campionato dopo Parma e Bologna. Come riporta Sky Sport, Cristian Chivu dovrebbe lanciare dal primo minuto Provedel fra i pali e potrebbe far riposare Dimarco restituendo a Carlos Augusto la fascia sinistra con Akanji in difesa.

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Pio Esposito torna a far coppia con Thuram vista l'assenza di Lautaro Martinez. Nella Fiorentina i dubbi di Vanoli sono fra Valdepenas e Viery a sinistra della difesa e Pellegrino e Beto al centro dell'attaco. Brescianini per l'indisponibile Oulai.

INTER: Provedel, Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Çalhanoglu, Zielinski, Carlos Augusto; Thuram, Esposito