Andrea Della Sala Redattore 30 giugno 2025 (modifica il 30 giugno 2025 | 12:02)

Dopo aver passato il girone, l'iter scenderà in campo questa sera per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. La squadra di Chivu affronterà il Fluiminense, gara alle ore 21 italiane.

"In difesa, Darmian con Bastoni e probabilmente De Vrij al posto di Acerbi: così Chivu prova a bloccare il Fluminense e centrare la seconda partita consecutiva senza gol subiti. Pio Esposito spera di trovare un posto in panchina, Frattesi ha invece alzato bandiera bianca ed è tornato in Italia", scrive La Gazzetta dello Sport.

In mezzo al campo solito centrocampo: assente Calhanoglu, la regia sarà affidata ad Asllani, con Barella e Mkhitaryan al suo fianco. Sulle corsie laterali Dumfries e Dimarco dovrebbero partire dal 1'.

In attacco Lautaro è l'unico sicuro del posto. "Ieri il più giovane degli Esposito, assai affaticato, ha fatto solo scarico: nonostante gli esami abbiano escluso lesioni, non andrà nemmeno in panchina contro il Fluminense. In extremis, Chivu valuterà se rischiare per la prima volta Marcus Thuram accanto al gemello argentino: la ThuLa dal 1’ non si vede da Monaco, ma il francese ha solo due allenamenti in gruppo. Nel caso, l’altro Esposito meno reclamizzato, Sebastiano, è comunque pronto a incastrarsi dall’inizio con Lautaro per la terza partita su quattro", aggiunge Gazzetta.