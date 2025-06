Le possibili scelte dell'allenatore rumeno per l'ottavo di finale del Mondiale per club: domani le sue parole alla vigilia della sfida

Un altro capitolo del Mondiale per club per l'Inter è ormai alle porte. I nerazzurri hanno goduto oggi di una giornata di riposo, prima di tornare a lavorare domani, alla vigilia dell'ottavo di finale con il Fluminense in programma a Charlotte. Si scende in campo lunedì sera, nel match che mette in palio un posto nei quarti di finale contro la vincente di Manchester City-Al Hilal. Come se la giocherà Cristian Chivu?

L'allenatore nerazzurro potrebbe riproporre il 3-5-2 di inzaghiana memoria, lasciando per il momento da parte l'esperimento del 3-4-2-1, utile eventualmente a gara in corso e nelle prossime sfide. La buona notizia è il recupero di Marcus Thuram e Davide Frattesi, che hanno continuato anche oggi il loro percorso individuale e saranno domani agli ordini del mister per la rifinitura. Probabile che partano entrambi dalla panchina, ma saranno senza dubbio utili a gara in corso. Per l'ex Roma si tratterebbe dell'esordio nella nuova gestione targata Chivu.

Per il resto dovrebbe essere confermata la formazione che ha battuto pochi giorni fa il River Plate. In mezzo ci sarà ancora Asllani, con Barella a destra e Mkhitaryan a sinistra. Sulle corsie esterne Dumfries e Dimarco sembrano al momento in vantaggio su Luis Henrique e Carlos Augusto. Chi dovrà stringere i denti è Matteo Darmian, uscito malconcio contro gli argentini, ma - stando alle ultime - comunque a disposizione. Senza Pavard e Bisseck, entrambi tornati in Italia a causa dei rispettivi infortuni, l'azzurro è l'unica alternativa di ruolo da interno destro di difesa. Probabile a gara in corso l'ingresso di De Vrij per permettere a Chivu di gestirlo.

Inter-Fluminense, la probabile formazione nerazzurra — Questa dunque la probabile formazione dell'Inter al netto di eventuali imprevisti:

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Pio Esposito.