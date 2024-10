La fame di Barella

Quel che è certo è che Barella troverà spazio in tutte e tre le partite: smaltito il problema muscolare alla coscia che lo aveva fermato nel derby, lo sprint ad Appiano durante la sosta era finalizzato al rientro per la ripresa e Nicolò ha centrato l’obiettivo. Dopo un mese senza campo, però, è logico immaginare che il suo ritorno andrà gestito con misura, e il Frattesi sempre più calato nel ruolo di vice Barella in nerazzurro — nonché ricaricato a Udine dall’ennesimo gol in Nazionale — potrà aiutare Inzaghi a dosare il suo totem, magari battendo la strada dell’inserimento per gradi: Nicolò potrebbe ad esempio giocare uno spezzone domani per poi tornare titolare contro lo Young Boys e replicare ovviamente contro la Juve. Anche perché il turnover toccherà tutto il reparto, ed è difficile pensare che Inzaghi possa rivoluzionare tutto il centrocampo tra una partita e l’altra: se Zielinski recupererà in tempo per mercoledì, a Berna è destinato a far rifiatare Mkhitaryan. Sempre in Champions, poi, Asllani potrebbe dare il cambio a Calhanoglu, al netto della condizione: il regista albanese è acciaccato per una botta in allenamento e le sue condizioni saranno valutate oggi. Se sentirà ancora fastidio, non partirà per Roma.