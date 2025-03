Con mezza qualificazione ai quarti di Champions League in tasca l'Inter domani torna in campo per proseguire nella missione di difendere il titolo di campione d'Italia. Al Meazza arriva il Monza, quasi retrocesso, ma assolutamente da non sottovalutare. Perché i brianzoli hanno già tolto punti ai nerazzurri, non solo nella gara d'andata. Cambierà di certo qualcosa rispetto a Rotterdam, per mandare in campo un undici comunque all'altezza e per la necessità di far rifiatare qualcuno a tre gare dalla sosta di marzo.