Il tecnico dell'Inter ha scelto la formazione che scenderà in campo nell'ultima gara del girone del Mondiale per Club

Dopo il pareggio col Monterrey e la vittoria con gli Urawa, l'Inter scenderà in campo questa notte ( alle 3 italiane) contro il River, nell'ultima decisiva sfida del girone.

Per passare agli ottavi alla squadra di Chivu basta un pari, ma c'è in ballo anche il primo posto nel girone.

Chivu inizia a recuperare qualcuno degli infortunati. Ancora out Bisseck, Calhanoglu, Pavard e Thuram, ma il tecnico riavrà Denzel Dumfries che dovrebbe partire dal 1' sulla destra. Davanti a Sommer il trio composto da Darmian, Acerbi e Bastoni. L'olandese a destra, in regia Asllani affiancato da Barella e Mkhitaryan e Dimarco a sinistra. In attacco Lautaro assieme a Pio Esposito, che dovrebbe aver vinto il ballottaggio con suo fratello Sebastiano.