Per la partita contro la Roma, Simone Inzaghi non avrà a disposizione ancora Marcus Thuram. L'obiettivo è riaverlo contro il Barcellona

In casa Inter si lavora per smaltire la delusione dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia ma soprattutto per prepararsi alla delicata sfida con la Roma. Per i nerazzurri sarà fondamentale reagire alle due sconfitte rimediate nel giro di una settimana, in modo da poter affrontare questo finale di stagione con la concentrazione giusta.