GUARRO e PACE EP27: La frase di Chivu e l'Inter diversa. Tocca a Provedel. Dimarco non sta bene

Archiviata la vittoriosa trasferta di Bologna, l'Inter è attesa dalla gara fondamentale di Champions contro lo Shakhtar. Cristian Chivu prepara come di consueto molte novità di formazione. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, la prima in ordine di appello è in porta, dove è molto probabile l’esordio di Ivan Provedel.

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"Il vice giocherà contro lo Shakhtar e anche domenica prossima contro la Fiorentina, come da piano concordato internamente. È il momento buono perché Josep Martinez, disastroso finora in Champions, si è riabilitato in campionato: l’avvicendamento dunque non risponde a criteri meritocratici ma alla necessità di testare il nuovo portiere, che a causa dell’infortunio rimediato con la Lazio non entra in campo dal 4 marzo, quindi oltre sette mesi".

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"Il resto dipende dalla gestione del periodo: Calhanoglu e Diouf, che hanno riposato a lungo a Bologna, torneranno arruolati dal primo minuto. E Carlos Augusto, decisivo al Dall’Ara con gol e assist, contende seriamente il posto a Dimarco: i due potrebbero persino coesistere, se Chivu decidesse di tenere a riposo Bastoni arretrando il brasiliano poliedrico. Il grande dubbio è davanti, considerando scontate l’assenza di Lautaro e la conferma di Thuram. I due attaccanti più giovani, Pio e Bonny, sono concorrenti per l’altro spazio offensivo: la sensazione è che stavolta possa toccare a Bonny, mai titolare finora in questa stagione ma estremamente efficace a partita in corso con 3 reti già all’attivo tra campionato e Champions".

(Gazzetta dello Sport)