Si riparte. Dopo una breve pausa, l'Inter è pronta a rimettersi in moto per un'altra stagione intensa e massacrante. A San Siro inizia il campionato dei nerazzurri contro il Torino di Baroni. E la formazione scelta da Cristian Chivu è praticamente la stessa che ha chiuso la stagione precedente, eccezion fatta per Calhanoglu, squalificato. Al suo posto giocherà il nuovo arrivo Sucic, che agirà da mezzala con Barella scelto in queste ore come regista in sostituzione del turco. In avanti si rivede la Thu-La. Ecco la probabile formazione dell'Inter: