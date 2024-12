Dopo la trasferta dell'Olimpico, l'Inter è attesa dal debutto in Coppa Italia contro l'Udinese

Dopo la trasferta dell'Olimpico, l'Inter è attesa dal debutto in Coppa Italia. Giovedì i nerazzurri incontreranno l'Udinese negli ottavi di finale. Come sottolinea il Corriere dello Sport, a meno di sorprese, dovrebbe scoccare l’ora di Javier Martinez, unico nerazzurro senza minuti in stagione.