Prosegue la preparazione dell'Inter in vista del match contro l'Udinese , in programma domenica a San Siro. Il tecnico Simone Inzaghi dovrà fare i conti con diverse assenze fra infortuni e squalifiche, e rinuncerà a elementi del calibro di Lautaro, Dumfries e Bastoni.

Secondo Sky Sport, al fianco di Thuram in attacco ci sarà Correa, con Taremi e Arnautovic che partiranno inizialmente dalla panchina. In difesa, come braccetto di sinistra, spazio a Carlos Augusto, con il rientrante Dimarco sulla corsia mancina. Nessuna sorpresa in mezzo al campo, con il collaudato terzetto composto da Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan.