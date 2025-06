Prosegue l’avventura dell’Inter al Mondiale per Club con la seconda sfida in programma: questa sera i nerazzurri affronteranno gli Urawa Red Diamonds alle 21:00 (ora italiana). Dopo il pareggio all’esordio contro il Monterrey, Cristian Chivu prepara qualche novità nella formazione titolare per trovare i primi tre punti fondamentali per il passaggio del girone.