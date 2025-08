Prima amichevole stagionale per l'Inter di Cristian Chivu. I nerazzurri affrontano la neonata Under 23 di Stefano Vecchi

Prima amichevole stagionale per l'Inter di Cristian Chivu. I nerazzurri affrontano la neonata Under 23 di Stefano Vecchi. Per l'occasione, Chivu rispolvera il 3-5-2 e a specchio si schiera anche Stefano Vecchi.