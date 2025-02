Dopo la vittoria contro il PSV per due a uno in Champions League, l'ex centrocampista dell'Inter Thiago Motta, oggi allenatore della Juve, deve affrontare domenica sera, a Torino, l'Inter in campionato. Il tecnico riflette sulla squadra da schierare nella gara contro i nerazzurri in vista della gara di ritorno dei play-off di mercoledì prossimo. McKennie è certo di un posto così come Veiga e Gatti, spiegano da SportMediaset. Il dubbio semmai è sulle fasce dove dovrebbe restare il neo acquisto Kelly e dovrebbe invece giocare Savona.