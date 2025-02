Un crocevia del campionato sulla strada verso lo scudetto. Un weekend di big match, che potrà dire molto sul futuro della lotta per il tricolore. Mentre il Napoli capolista fa visita alla Lazio all'Olimpico, l'Inter di Simone Inzaghi va allo Stadium per giocare il derby d'Italia, con l'obbligo quantomeno di non perdere punti sulla squadra di Conte.

Proprio per questo, Simone Inzaghi se la gioca con i titolarissimi: in difesa conferma per Francesco Acerbi, mentre a centrocampo ci sarà Calhanoglu, anche se non al meglio. A sinistra tornerà Federico Dimarco. Ecco la probabile formazione dell'Inter: