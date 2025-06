La prima partita nel Mondiale per Club contro il Monterrey si avvicina e per il nuovo allenatore dell'Inter, Cristian Chivu, è già tempo di scelte

"Oltre a Pio Esposito, anche Bisseck e Calhanoglu non prenderanno parte alla sfida d’esordio contro il Monterrey. Ci saranno invece Sucic e Luis Henrique, con il nazionale croato che ha tante chance di giocare buona parte del match. L’Inter di Chivu sarà quindi la stessa di Inzaghi, stesso modulo e stessi interpreti, forse con uno o due cambi nell’undici iniziale. In porta Yann Sommer inizierà dal primo minuto, davanti a lui la difesa a tre dovrebbe essere composta da Pavard, Acerbi e Bastoni".

"Dumfries, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan e Dimarco sono i cinque che potrebbe partire in mediana. Per quanto riguarda l’attacco, tutto ruota attorno alla condizione fisica di Thuram, se il francese offrirà garanzie giocherà accanto a Lautaro, in caso contrario è pronto Sebastiano Esposito".