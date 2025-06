L'undici provato da Cristian Chivu per l'esordio dell'Inter al Mondiale per Club contro il Monterrey: lo svela La Gazzetta

Alessandro Cosattini Redattore 17 giugno 2025 (modifica il 17 giugno 2025 | 09:32)

L'undici provato da Cristian Chivu per l'esordio dell'Inter al Mondiale per Club contro il Monterrey. Non ci sarà Denzel Dumfries: è out per un affaticamento muscolare all'adduttore. Ecco le prove di formazione secondo La Gazzetta dello Sport.

"Davanti al campo di soccer in cui si allena l’Inter, cresce ogni giorno di più la fila di studenti togati: quelli di origine sudamericana strillano come in un concerto reggaeton quando sfila Lautaro, tra i giocatori italiani è Barella il più richiesto dai cacciatori di selfie. Se poi chiedi ai neolaureati di Ucla cosa faranno nella vita ora che hanno in mano quella pergamena, la risposta è sempre cangiante: dottorato, stage in azienda, ritorno a casa. Visti i tempi, un dottore in chimica sogna un posto nell’agenzia federale dell’esercito. Dubbi di ogni tipo, insomma, come quelli piantati nella testa dell’allenatore fresco di laurea nella prima squadra: Cristian Chivu ha vinto in tutti gli esordi nei campionati da giocatore e anche a Parma al debutto da allenatore, ma questo nuovo inizio ha un sapore diverso. Imprevedibile.

Cambiare qualcosa Da un lato c’è l’idea rassicurante di seguire la tradizione, dall’altro la tentazione di cambiare qualcosa, vista la condizione psico-fisica e i nuovi innesti in rosa: Chivu sta in mezzo e non gli è bastata l’ultima seduta qui al campus universitario per prendere una strada definitiva. Soprattutto, il grande enigma è a centrocampo, dove l’assenza di Calha infortunato assieme a Zielinski più l’irrompere poderoso di Sucic rischia di cambiare lo scenario. Cristian valuta davvero l’idea di una mediana a due e in quel caso il croato avrebbe chance accanto a Barella, anche se, in base alle prove della vigilia, lievemente in vantaggio resta la conferma del più classico 3-5-2 con Asllani nei luoghi del turco. Una chiave strategica, poi, è la presenza di Mkhitaryan, uno dei più riposati: l’armeno multiuso può vestirsi da mezzala o avanzare in appoggio alle punte.

Le prove e i nuovi arrivati — Sulle fasce, invece, i cambiamenti sono obbligati: se Dimarco ha bisogno di ricaricare le pile e Carlos Augusto scalpita, a destra non ci sarà Dumfries perché affaticato all’adduttore. Portato via in anticipo dalla solita golf car di Ucla, ha fatto ok con il pollicione a precisa domanda sulla sua salute: il problema non pare grave. L’eterno Darmian ha più chance del nuovo arrivato Luis Henrique per giocare a destra al posto dell’olandese. E anche davanti le nuvole saranno sciolte solo a poche ore del match: Thuram appartiene alla comitiva degli ultimi arrivati e, avendo avuto problemi nella coda di stagione, potrebbe ripartire con calma. Nel caso, il posto accanto a Lautaro sarebbe occupato nell’emergenza da Sebastiano Esposito, anche perché Taremi, lontano da qui, ha ben altri problemi: è a Teheran e sta bene, i dirigenti interisti gli hanno parlato anche ieri", si legge.

La probabile formazione Gazzetta - Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian/Luis Henrique, Barella, Asllani/Sucic, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram/Esposito Seba, Lautaro.