Dopo il 7-2 all'Inter Under 23 e la vittoria in rimonta contro il Monaco di venerdì scorso, l'Inter torna in campo questa sera per la terza amichevole del suo precampionato.
Probabili formazioni Monza-Inter: occhio alla novità sulla trequarti. E in difesa…
All'-U Power Stadium di Monza, infatti, la squadra di Chivu affronterà i brianzoli, retrocessi in Serie B.
"Probabile in ogni caso che venga dato spazio dal 1’ad alcuni calciatori che hanno giocato meno nel Principato. E che si veda anche a inizio partita, o comunque a gara in corso, l'evoluzione del 3-5-2 trasformato in 3-4-2-1. Stamani i convocati: Bisseck e Zielinski potrebbero anche restare ad Appiano per continuare a lavorare sulla condizione (out Frattesi)", commenta Tuttosport.
Sempre il quotidiano, poi, lancia le probabili formazioni con Sommer in porta, Darmian, De Vrij e Bastoni in difesa. Dumfries e Carlos Augusto sulle fasce, Calhanoglu e Mkhitaryan in mezzo. Lautaro dovrebbe essere l'unica punta, alle sue spalle Thuram e Zalewski.
MONZA-INTER
Ore 21, Monza, U-Power Stadium
Monza (3-4-2-1) Thiam; Izzo, Brorsson, Lucchesi; Ciurria, Pessina, Colombo, Birindelli; Colpani, Caprari; Ganvoula. All. Bianco.
Inter (3-4-2-1) Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Zalewski, Thuram; Lautaro. All. Chivu
