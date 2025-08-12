"Probabile in ogni caso che venga dato spazio dal 1’ad alcuni calciatori che hanno giocato meno nel Principato. E che si veda anche a inizio partita, o comunque a gara in corso, l'evoluzione del 3-5-2 trasformato in 3-4-2-1. Stamani i convocati: Bisseck e Zielinski potrebbero anche restare ad Appiano per continuare a lavorare sulla condizione (out Frattesi)", commenta Tuttosport.

Sempre il quotidiano, poi, lancia le probabili formazioni con Sommer in porta, Darmian, De Vrij e Bastoni in difesa. Dumfries e Carlos Augusto sulle fasce, Calhanoglu e Mkhitaryan in mezzo. Lautaro dovrebbe essere l'unica punta, alle sue spalle Thuram e Zalewski.