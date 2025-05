Parma-Napoli, le probabili: McTominay non al meglio ma titolare. Chivu…

Il Napoli si gioca lo scudetto in trasferta a Parma. Conte si prepara ad affrontare la sfida con Raspadori e Lukaku in attacco. McTominay, alla vigilia della sfida contro la formazione di Chivu, non era al meglio, come riferito dall'allenatore salentino in conferenza stampa, ma dovrebbe partire comunque sa titolare. Non riesce a recuperare Vogliacco tra le fila dei ducali. L'ex allenatore della Primavera dell'Inter schiererà in attacco Bonny (che interessa al club nerazzurro) e Pellegrino.