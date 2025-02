"L’assenza di Castellanos pesa nell’economica offensiva di questa Lazio, anche perché la coppia Dia-Noslin non ingrana. Stasera la mossa di Baroni potrebbe essere Tchaouna falso nove, insieme a Gigot e a Pellegrini, escluso in campionato e in Europa ma utilizzabile in Coppa Italia, sono le uniche modifiche di una Lazio che va a Milano coi titolarissimi".