Saranno Taremi e Arnautovic a formare la coppia d'attacco questa sera nei quarti di finale di Coppa Italia contro la Lazio a San Siro. I precedenti, come riporta Tuttosport, sono incoraggianti per l'Inter :

"Stasera toccherà inizialmente a Taremi e Arnautovic provare a scardinare le resistenze della Lazio: i due hanno giocato in tandem dall’inizio tre volte (contro Stella Rossa e Young Boys in Champions e Udinese in Coppa Italia) e l’Inter ha sempre vinto".