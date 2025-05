Il programma della squadra francese che è rimasta in albergo e si rilasserà dopo pranzo in attesa della finale contro l'Inter

Una sgambata prima del pranzo per l'Inter. Il PSG invece ha preferito non uscire dall'albergo nel quale risiede a Monaco. Da Skysport raccontano nel dettaglio il programma della squadra francese. "Per la squadra francese risveglio con colazione alle 9.30, risveglio muscolare in hotel, riunione video, pranzo e relax nel pomeriggio. Alle 18.30 ultima l'allenatore francese ha programmato un'altra sessione video in cui annuncerà la formazione ai suoi giocatori", hanno spiegato dal canale satellitare.