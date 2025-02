Cambierà per questo poco, ma qualche novità ci sarà in ogni caso. Stando a quanto raccolto da Fcinter1908.it, in difesa troverà spazio Bisseck al posto di Pavard, mentre in mezzo riposerà Barella con Frattesi al suo posto. Spazio anche a Carlos Augusto per Dimarco sulla catena di sinistra. Davanti nessun rischio: si parte con la ThuLa perché la posta in palio è troppo alta.