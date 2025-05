"Nel programma di recupero non c'era quest'idea di mettere fretta ad alcuni giocatori che avevano avuto delle problematiche che li avevano tenuti lontano dal campo. Penso a Pavard, che aveva provato a recuperare per il ritorno con il Barcellona ma non ce l’aveva fatta. Che due/tre potessero recuperare per la panchina contro la Lazio, l’idea c’era. Chiaramente adesso può essere accelerata, ma senza rischiare. La squadra torna a lavorare oggi e tra oggi e domani capiremo se Pavard, Mkhitaryan e Frattesi possono essere della partita e convocati. Lautaro ad oggi mi sento di dire di no, ma vediamo. Ovviamente il programma era stato fatto sulle 2/3 settimane. Pavard adesso, con una settimana in più, potrebbe tornare. Calhanoglu titolare? Sì. Ha avuto modo di rifiatare, così come Mkhitaryan che può esserci dalla panchina".