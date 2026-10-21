VIDEO / Chivu: “Sono io il colpevole. Ma perché l’Inter è sempre obbligata a vincere?”

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In palio c'è una grossa fetta del futuro europeo di questa stagione, anche se siamo solo alla terza giornata. L'Inter è obbligata a vincere a San Siro in Champions League contro lo Shakhtar per reagire alle prime due sconfitte della League Phase e per muovere una classifica che al momento risulta preoccupante.

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Cristian Chivu, come anticipato, è pronto a cambiare qualcosa: in difesa agiranno Akanji, Bastoni e Carlos Augusto, mentre in mezzo c'è la novità Mkhitaryan al posto di Zielinski. In attacco con Marcus Thuram giocherà Bonny. Ecco la probabile formazione nerazzurra: