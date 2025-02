Il pullman dell'Inter è appena partito da Appiano Gentile in direzione Torino, dove domani, allo Stadium, affronterà il derby d'Italia

Il pullman dell'Inter è appena partito da Appiano Gentile in direzione Torino, dove domani, allo Stadium, affronterà il derby d'Italia contro la Juventus. Come riferisce Sky Sport, della spedizione fa parte anche Marcus Thuram, partito insieme ai compagni nonostante un dolore alla caviglia non totalmente smaltito.