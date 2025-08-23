FC Inter 1908
Fra due giorni circa ripartirà il campionato dell'Inter, che dopo l'addio di Inzaghi inaugura ufficialmente il nuovo corso targato Cristian Chivu
Fra due giorni circa ripartirà il campionato dell'Inter, che dopo l'addio di Inzaghi inaugura ufficialmente il nuovo corso targato Cristian Chivu a San Siro lunedì sera contro il Torino. Ma la formazione che affronterà i granata sarà tutt'altro che inedita, visto che si vedranno in campo praticamente gli stessi uomini visti nel finale della scorsa stagione.

L'unica novità è rappresentata dal nuovo acquisto Sucic, che prenderà il posto a centrocampo di Hakan Calhanoglu, squalificato. Il dubbio, per Chivu, è se schierare il croato in cabina di regia con Barella mezzala o viceversa. Per il resto, solo conferme: in attacco, nel 3-5-2, ci sarà la ThuLa. Ecco la probabile formazione del'Inter:

