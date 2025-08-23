Fra due giorni circa ripartirà il campionato dell'Inter, che dopo l'addio di Inzaghi inaugura ufficialmente il nuovo corso targato Cristian Chivu a San Siro lunedì sera contro il Torino. Ma la formazione che affronterà i granata sarà tutt'altro che inedita, visto che si vedranno in campo praticamente gli stessi uomini visti nel finale della scorsa stagione.

L'unica novità è rappresentata dal nuovo acquisto Sucic, che prenderà il posto a centrocampo di Hakan Calhanoglu, squalificato. Il dubbio, per Chivu, è se schierare il croato in cabina di regia con Barella mezzala o viceversa. Per il resto, solo conferme: in attacco, nel 3-5-2, ci sarà la ThuLa. Ecco la probabile formazione del'Inter: